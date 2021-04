Allegri e Ambra Angiolini in crisi? Parla un amico di Max (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ambra Angiolini e Max Allegri sono in crisi? La coppia, stando a Di Più, starebbe vivendo un brutto periodo Ambra Angiolini e Max Allegri sono in crisi? Secondo quanto riferisce Di Più la coppia che sta insieme dal 2017 starebbe vivendo un periodo non troppo buono. Mentre Ambra ha finito da poco di girare a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno Allegri si trova a Montecarlo. Stando a quanto riferito da una persona vicina all’allenatore, le cose tra i due starebbero cambiando. “Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)e Maxsono in? La coppia, stando a Di Più, starebbe vivendo un brutto periodoe Maxsono in? Secondo quanto riferisce Di Più la coppia che sta insieme dal 2017 starebbe vivendo un periodo non troppo buono. Mentreha finito da poco di girare a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’annosi trova a Montecarlo. Stando a quanto riferito da una persona vicina all’allenatore, le cose tra i due starebbero cambiando. “Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche ...

