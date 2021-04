Inter, i calciatori rinunciano al premio scudetto per aiutare il club (Di martedì 27 aprile 2021) L’Inter procede spedita verso lo scudetto. Se l’obiettivo sarà centrato, il club non dovrà versare ai calciatori nerazzurri il premio per la vittoria del tricolore in virtù di un accordo raggiunto con loro tempo fa. Lo ricorda Calciomercato.com. “Un accordo raggiunto tempo addietro, quando la squadra ha rifiutato di tagliarsi gli stipendi. Marotta aveva ottenuto in cambio il sì alla diluizione e una promessa importante da parte del gruppo squadra, pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria scudetto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) L’procede spedita verso lo. Se l’obiettivo sarà centrato, ilnon dovrà versare ainerazzurri ilper la vittoria del tricolore in virtù di un accordo raggiunto con loro tempo fa. Lo ricorda Calciomercato.com. “Un accordo raggiunto tempo addietro, quando la squadra ha rifiutato di tagliarsi gli stipendi. Marotta aveva ottenuto in cambio il sì alla diluizione e una promessa importante da parte del gruppo squadra, pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria”. L'articolo ilNapolista.

