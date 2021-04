E nacque il direttore editoriale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non so, forse ero quel che oggi si definirebbe un fondamentalista: per più di vent’anni per me è esistito solo il manifesto, l’ho respirato, l’ho difeso, ho ignorato ogni altra possibile carriera come giornalista. Il problema è: perché? Non era un partito, tanto meno unito e solidale, e per la prima metà di quei vent’anni si trattò semplicemente di sopravvivere al naufragio del movimento nato dal Sessantotto. Pareva di essere in trincea. Molti se ne andarono, il manifesto era un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.