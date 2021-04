Covid India, arrivati primi aiuti da Gran Bretagna (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - Le autorità sanitarie Indiane hanno registrato 323.144 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decessi per complicanze. Lo riporta il Times of India, sottolineando che aprile, con 34mila vittime, è stato il mese che ha registrato il maggior numero di morti per Covid dall'inizio della pandemia. La Johns Hopkins aggiorna quindi a 17.313.163 il totale dei contagiati in India e a 195.123 quello dei morti. Intanto nel Paese sono arrivati i primi aiuti internazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagchi su Twitter ha ringraziato gli aiuti forniti dalla Gran Bretagna, tra cui ''100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - Le autorità sanitariene hanno registrato 323.144 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decessi per complicanze. Lo riporta il Times of, sottolineando che aprile, con 34mila vittime, è stato il mese che ha registrato il maggior numero di morti perdall'inizio della pandemia. La Johns Hopkins aggiorna quindi a 17.313.163 il totale dei contagiati ine a 195.123 quello dei morti. Intanto nel Paese sonointernazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagchi su Twitter ha ringraziato gliforniti dalla, tra cui ''100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno".

