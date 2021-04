Responsabilità d' impresa e rendicontazione | una borsa di studio di 12 mila euro per i commercialisti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tra i temi della ricerca, da approfondire in un elaborato scientifico, gli ambiti della Sustainability Economics, nella prospettiva delladell'e delle implicazioni nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità impresa

Today.it

Tra i temi della ricerca, da approfondire in un elaborato scientifico, gli ambiti della Sustainability Economics, nella prospettiva delladell'e delle implicazioni nella gestione aziendale, le connessioni tra sostenibilità strategica e ...... l'alleanza tra le istituzioni, il mondo del credito e dell', il buon vicinato, la carità e ... ma 'uniti per'", esortando la finanza a "condividere un'idea disociale per cui i ...