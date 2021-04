L’Italia riparte dalla Zona Gialla ma c’è un rischio all’orizzonte (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Italia inizia la sua riapertura, gradualmente e con ancora la divisione in fasce di colore. Ma qualcuno ha delle riserve per il futuro. Alcuni membri dello staff del Ministro Speranza avrebbero ipotizzato una nuova chiusura, a breve, dopo questa parentesi di Zona Gialla. Un possibile rialzo dell’Rt dei contagi? Il non più rispetto delle norme da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 aprile 2021)inizia la sua riapertura, gradualmente e con ancora la divisione in fasce di colore. Ma qualcuno ha delle riserve per il futuro. Alcuni membri dello staff del Ministro Speranza avrebbero ipotizzato una nuova chiusura, a breve, dopo questa parentesi di. Un possibile rialzo dell’Rt dei contagi? Il non più rispetto delle norme da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Tutta l'Italia riparte ma le restrizioni per la pandemia non si allentano nell'isola del paradosso. La #Sardegna è… - DaianaCampani : RT @EFNBrussels: L’ Italia riparte dai suoi nonni! Un grazie speciale a tutti gli infermieri italiani sempre in prima linea nella lotta con… - KattInForma : L’Italia riparte dalla Zona Gialla ma c’è un rischio all’orizzonte - VillaCorniole : L'Italia finalmente riparte e ci sembra giusto festeggiare con un brindisi! Per l'occasione noi abbiamo scelto il n… - EFNBrussels : L’ Italia riparte dai suoi nonni! Un grazie speciale a tutti gli infermieri italiani sempre in prima linea nella lo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia riparte Covid: l'Italia riparte, controlli mirati 'aree a rischio' Agenzia ANSA