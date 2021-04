El Otmani | un azzurro domina la Rapidissima 10K

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Otmani azzurro

AlbengaCorsara News

Un nome di prestigio a inaugurare l'albo doro: quello di Said El, 30ennedell'Esercito, due titoli italiani al suo attivo (10000 all'aperto e 3000 indoor), entrambi nel 2015, presente ...Al suo esordio infatti iscrive il proprio nome nell' Albo d'oro della corsa il due volte campione italiano (10mila all'aperto e 3000 indoor) Said El, 30ennedell'Esercito, presente ai ...Miglior edizione d’esordio non ci poteva essere. Un sole tipicamente primaverile ha salutato a Pietra Ligure l’edizione inaugurale de La Rapidissima 10K, ...GENOVA. 25 APR. E' partita col piede giusto la Rapidissima, la nuova classica del podismo rivierasco. Al suo esordio infatti iscrive il proprio nome nell' Albo d'oro della corsa il due ...