LIVE Berrettini-Daniel 6-1 6-7 5-0, ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro sta dominando il terzo set (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione di Berrettini-Daniel 40-A Gran risposta di Berrettini, che ha una palla match! 40-40 Altro grande dropshot del numero 10 del mondo. Si va ai vantaggi. 40-30 Esce male il back di Matteo. 30-30 Servizio e dritto per il giapponese. 15-30 Daniel non trova la palla sul dritto azzurro. Berrettini a due punti dal match. 15-15 E stavolta arriva l’errore di Matteo. 0-15 Va corto Daniel, Berrettini mette i piedi in campo e colpisce. Undicesimo punto consecutivo. GAME Berrettini, 5-0. l’azzurro offre un insidiosissimo dropshot a Daniel, che ci arriva ma ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione di40-A Gran risposta di, che ha una palla match! 40-40 Altro grande dropshot del numero 10 del mondo. Si va ai vantaggi. 40-30 Esce male il back di Matteo. 30-30 Servizio e dritto per il giapponese. 15-30non trova la palla sul dritto azzurro.a due punti dal match. 15-15 E stavolta arriva l’errore di Matteo. 0-15 Va cortomette i piedi in campo e colpisce. Undicesimo punto consecutivo. GAME, 5-0.offre un insidiosissimo dropshot a, che ci arriva ma ...

