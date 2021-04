Julia Stone, a caccia di vampiri con Fire In Me: il significato della canzone [VIDEO] (Di sabato 24 aprile 2021) Il 30 aprile uscirà il terzo album solista della cantante. Il VIDEO di Fire In Me è un autentico cortometraggio, con un cast d’eccezione Pubblicato il VIDEO ufficiale di Fire In Me, singolo estratto dal terzo album solista di Julia Stone, in uscita venerdì 30 aprile. Con una nota di pericolo e paura, la clip spiega il significato della canzone ed è stata prodotta da un cast d’eccezione. Il VIDEO di Fire In Me è stato infatti diretto da Rhys Day e prodotto da Coralie Tapper: in una fattoria isolata nella remota regione occidentale del Queensland Channel, vdiamo l’attore australiano David Wenham (trilogia de Il Signore degli Anelli, Van Helsing, 300: Rise Of An Empire), Jarrad Seng di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) Il 30 aprile uscirà il terzo album solistacantante. IldiIn Me è un autentico cortometraggio, con un cast d’eccezione Pubblicato ilufficiale diIn Me, singolo estratto dal terzo album solista di, in uscita venerdì 30 aprile. Con una nota di pericolo e paura, la clip spiega iled è stata prodotta da un cast d’eccezione. IldiIn Me è stato infatti diretto da Rhys Day e prodotto da Coralie Tapper: in una fattoria isolata nella remota regione occidentale del Queensland Channel, vdiamo l’attore australiano David Wenham (trilogia de Il Signore degli Anelli, Van Helsing, 300: Rise Of An Empire), Jarrad Seng di ...

