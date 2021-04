ATP Barcellona 2021, fra Jannik Sinner e la finale l’ostacolo Stefanos Tsitsipas. Il greco è in forma smagliante, l’azzurro può giocarsela (Di sabato 24 aprile 2021) Un altro passo avanti per Jannik Sinner. Dopo l’ottima stagione sul cemento suggellata dalla vittoria del torneo di Melbourne e dalla finale Masters1000 a Miami, il ragazzo di Sesto Pusteria ha confermato ancora una volta le sue innate doti tennistiche raggiungendo la terza semifinale del suo 2021 a Barcellona. Per la prima volta in carriera è tra i migliori quattro in un torneo sulla terra, in Catalogna erano ventitre anni in cui un azzurro non ci riusciva: l’ultimo fu l’attuale presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi che perse in due set contro Todd Martin, poi vincitore. Si sa, l’appetito vien mangiando, e ora l’obiettivo è eguagliare Giuseppe Merlo, Marty Mulligan (unico vincitore nel 1968) e Adriano Panatta come italiani in finale, ma a frapporsi in mezzo a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Un altro passo avanti per. Dopo l’ottima stagione sul cemento suggellata dalla vittoria del torneo di Melbourne e dallaMasters1000 a Miami, il ragazzo di Sesto Pusteria ha confermato ancora una volta le sue innate doti tennistiche raggiungendo la terza semidel suo. Per la prima volta in carriera è tra i migliori quattro in un torneo sulla terra, in Catalogna erano ventitre anni in cui un azzurro non ci riusciva: l’ultimo fu l’attuale presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi che perse in due set contro Todd Martin, poi vincitore. Si sa, l’appetito vien mangiando, e ora l’obiettivo è eguagliare Giuseppe Merlo, Marty Mulligan (unico vincitore nel 1968) e Adriano Panatta come italiani in, ma a frapporsi in mezzo a ...

