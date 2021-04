Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 11:30 (Di venerdì 23 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA TANGENZIALE AL MOMENTO CHIUSURA TEMPORANEA ALTEZZA CALVALCAVIA SVINCOLO NOMENTANA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO AL MOMENTO CODE DALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO Roma TERAMO E USCITA DELLA NOMENTANA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA PER CURIOSI ALTRE CODE LE TROVIAMO SULLA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 FINO ALLE 17. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA, MENTRE, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLazioNI, LIMITAZIONI E RITARDI. PER QUESTE A ALTRE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE SULLA TANGENZIALE AL MOMENTO CHIUSURA TEMPORANEA ALTEZZA CALVALCAVIA SVINCOLO NOMENTANA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO AL MOMENTO CODE DALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANOTERAMO E USCITA DELLA NOMENTANA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA PER CURIOSI ALTRE CODE LE TROVIAMO SULLA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 FINO ALLE 17. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA, MENTRE, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI, LIMITAZIONI E RITARDI. PER QUESTE A ALTRE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 04 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2021 ORE 9.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO ...PRENESTINA E APPIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA ...

Nodino caso nazionale, Romizi stoppa la 'fuga in avanti' della Regione Cioè dei rallentamenti sulla E45 Orte - Ravenna e, in prospettiva, sull'asse Roma - Ancona, terminata la superstrada della Quadrilatero. La viabilità perugina, da questo punto di vista, è un problema ...

Nodino caso nazionale, Romizi stoppa la 'fuga in avanti' della Regione Cioè dei rallentamenti sulla E45 Orte - Ravenna e, in prospettiva, sull'asse Roma - Ancona, terminata la superstrada della Quadrilatero. La viabilità perugina, da questo punto di vista, è un problema ...