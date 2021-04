S. Cecilia riapre, Pappano sul podio per la Croce Rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) Santa Cecilia riapre le porte al pubblico con la musica dal vivoil 26 aprile. Il primo appuntamento, alle 19:30, sarà un omaggio alla Croce Rossa Italiana: il maestro Antonio Pappano guiderà l' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Santale porte al pubblico con la musica dal vivoil 26 aprile. Il primo appuntamento, alle 19:30, sarà un omaggio allaItaliana: il maestro Antonioguiderà l' ...

Advertising

Marialuisamean1 : S. Cecilia riapre, Pappano sul podio per la Croce Rossa - Musica - ANSA - TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa (2)... - TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa... - jacko_cecilia : RT @annidicera: Quando si riapre solo all'aperto #riaperture #riaperture #zonagialla #rischiocalcolato -