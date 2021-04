Napoli-Lazio 5-2, pagelle / Insigne è al centro di tutto, tutti in piedi per Zielinski (Di venerdì 23 aprile 2021) MERET. Stasera, con il prediletto Meret, Ilaria, dobbiamo evangelicamente separare il grano dal loglio, le cose buone da quelle cattive. Queste ultime sono più che altro un paio di titubanze e un liscio clamoroso. Sulla punizione del serbo laziale sospendo il giudizio, per rivederla almeno altre cinquanta volte e capire. Quanto al bene fatto mi pare decisiva quella gamba respingente sul solito serbo, e poi c’è la consueta protezione di San Palo, suo patrono – 6 Sulla punizione l’errore è indubbio. Una partita di incertezze. E con una difesa non sempre solida come la nostra non è un bene essere incerti in porta – 5,5 DI LORENZO. Dunque è decisamente tornato il Di Lorenzo che conoscevamo. Il suo è un saliscendi pugnace fatto di idee e cazzimma. Ma l’ardore può tracimare, come accade con quel fallo inutile che lo fa ingiallare da Di Bello e causa la punizione del secondo gol dei laziali ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) MERET. Stasera, con il prediletto Meret, Ilaria, dobbiamo evangelicamente separare il grano dal loglio, le cose buone da quelle cattive. Queste ultime sono più che altro un paio di titubanze e un liscio clamoroso. Sulla punizione del serbo laziale sospendo il giudizio, per rivederla almeno altre cinquanta volte e capire. Quanto al bene fatto mi pare decisiva quella gamba respingente sul solito serbo, e poi c’è la consueta protezione di San Palo, suo patrono – 6 Sulla punizione l’errore è indubbio. Una partita di incertezze. E con una difesa non sempre solida come la nostra non è un bene essere incerti in porta – 5,5 DI LORENZO. Dunque è decisamente tornato il Di Lorenzo che conoscevamo. Il suo è un saliscendi pugnace fatto di idee e cazzimma. Ma l’ardore può tracimare, come accade con quel fallo inutile che lo fa ingiallare da Di Bello e causa la punizione del secondo gol dei laziali ...

annatrieste : Questo Napoli merita la Champions. E pure una bella maniata di applausi per la sontuosa partita di stasera con la Lazio #spiaze - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - julien170905 : Prevedo cartellini gialli e rossi a gogò in queste ultime 6 partite per Milan, Atalanta, Napoli e Lazio. Chissà perché. - LazionewsEu : -