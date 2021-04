“Ho una comunicazione importante”. Alberto Matano cuore d’oro, l’appello ai telespettatori durante ‘La vita in diretta’ (Di venerdì 23 aprile 2021) Alberto Matano è un giornalista, conduttore nonché autore tv tra i più apprezzati del panorama italiano. Ogni giorno con la sua “La vita in diretta” tiene compagnia a milioni di italiani affrontando gli argomenti più svariati, dalla cronaca nera a quella rosa, da casi spinosi a temi di attualità. Anche nella puntata di venerdì 23 aprile l’ex conduttore del Tg1, nato a Catanzaro nel 1972, ha diretto con il consueto savoir faire il seguitissimo contenitore di Rai 1. Lo stesso giornalista, annunciando il taglio della nota trasmissione, dichiarò: “Nel programma ci sarà una parte dedicata alle inchieste, una agli sviluppi Covid e infine uno spazio che accoglierà tutto ciò che non è entrato nelle news”. Ebbene, proprio verso la fine della puntata, poco prima di dare la linea a Flavio Insinna e all’Eredità, Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)è un giornalista, conduttore nonché autore tv tra i più apprezzati del panorama italiano. Ogni giorno con la sua “Lain diretta” tiene compagnia a milioni di italiani affrontando gli argomenti più svariati, dalla cronaca nera a quella rosa, da casi spinosi a temi di attualità. Anche nella puntata di venerdì 23 aprile l’ex conduttore del Tg1, nato a Catanzaro nel 1972, ha diretto con il consueto savoir faire il seguitissimo contenitore di Rai 1. Lo stesso giornalista, annunciando il taglio della nota trasmissione, dichiarò: “Nel programma ci sarà una parte dedicata alle inchieste, una agli sviluppi Covid e infine uno spazio che accoglierà tutto ciò che non è entrato nelle news”. Ebbene, proprio verso la fine della puntata, poco prima di dare la linea a Flavio Insinna e all’Eredità,...

Advertising

borghi_claudio : Voi capite perchè quel decreto non si poteva votare? Mi stupisco però che una persona professionale come Draghi con… - lastknight : Le Urla e la Strategia di Beppe Grillo per sviare l'attenzione da Ciro Grillo ed attaccare. Una #MasterClass di 'Co… - gianpiero1965 : @robersperanza Certamente, io non ho medico psichiatra da anni...al csm non sono in grado di mandarmi una comunicaz… - AntonioSassone7 : RT @Antigon25386936: @AntonioSassone7 @GianluigiFuturo @Fata_Turch @e_guarducci @Agricolturabio1 @Wleimmersioni @ManuelaBellipan @Etya73 @A… - DanieleEspa : Vi posso assicurare che anche nella traduzione di libri per bambini o albi illustrati ci son problemi che una macch… -