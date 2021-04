Orietta Berti racconta la paura del Covid: “Non respiravo bene, ero sola” (Di giovedì 22 aprile 2021) Orietta Berti ha avuto il Covid, con lei anche suo marito Osvaldo, e a Oggi è un altro giorno racconta la paura di quei giorni. “Mi sono spaventata per l’età e poi perché non respiravo bene” ha avuto molta paura Orietta Berti, prima la febbre alta e poi il non sapere cosa sarebbe accaduto. Sa che a lei è andata bene ma per settimane non solo non ha respirato bene ma aveva perso la voce. Pensava anche di rinunciare al festival di Sanremo ma mancava ancora molto tempo e si è poi convinta che poteva farcela. L’abbiamo infatti vista sul palco del teatro Ariston in gran forma, con la sua voce, se possibile anche più bella di prima. La Berti durante la quarantena era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021)ha avuto il, con lei anche suo marito Osvaldo, e a Oggi è un altro giornoladi quei giorni. “Mi sono spaventata per l’età e poi perché non” ha avuto molta, prima la febbre alta e poi il non sapere cosa sarebbe accaduto. Sa che a lei è andatama per settimane non solo non ha respiratoma aveva perso la voce. Pensava anche di rinunciare al festival di Sanremo ma mancava ancora molto tempo e si è poi convinta che poteva farcela. L’abbiamo infatti vista sul palco del teatro Ariston in gran forma, con la sua voce, se possibile anche più bella di prima. Ladurante la quarantena era ...

Advertising

TV8it : ORIETTA BERTI: 'ASSOMIGLIA A ME' ?????? Comunque chi riesce a indovinare per primo il cantante vince la gloria eter… - hadesmoreau : @zenasstavros ti ho contagiato con la storia di Orietta Berti, ormai è il tuo pensiero fisso - Ginko_21 : RT @ProssimiC: Madonna non ha riconosciuto Orietta Berti al supermercato. Madonna is cancelled #OggiEUnAltroGiorno - anhopelessopus : Intervista ad Orietta Berti insieme a Spollon cosa più surreale vista finora - la_madee_ : RT @_giulsz: orietta berti sul frigo ha la calamita della juve -