Lone Echo 2 dai creatori di The Order | 1886 ha una finestra di lancio e si mostra in un nuovo trailer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel corso dell'Oculus Gaming Showcase c'è stato spazio per2, il titolo di Ready At Dawn che ora ha unadiper i dispositivi VR di Oculus. Ready At Dawn è il team che ha creato Thee che, dopo essersi unito a Oculus, ha dato vita al primonel 2017. Ora, l'avventura di fantascienza tornerà con un sequel questa estate e in occasione dell'evento della compagnia si èta in un. Leggi altro...

Advertising

Multiplayerit : Lone Echo 2, nuovo trailer e periodo di uscita su Oculus Quest 2 - GamingTalker : Lone Echo 2, il nuovo gioco VR sci-fi di Ready at Dawn esce in estate - GamingToday4 : Lone Echo 2, nuovo trailer e periodo di uscita su Oculus Quest 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Lone Echo

Multiplayer.it

...000: Battle Sister - in arrivo anche sulla Ocuslus Rift Pistol Whip: Smoke & Thunder e The Concierge - in arrivo su Oculus Quest e Oculus Rift nell'estate del 2021II - arriverà quest'......000: Battle Sister che consente di giocare a 'Last Bastion' assieme ad un amico e l'annuncio relativo aII che debutterà nei mesi estivi su Rift. Presentato poi Star Wars: Tales From the ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Nel corso dell'Oculus Gaming Showcase c'è stato spazio per Lone Echo 2, il titolo di Ready At Dawn che ora ha una finestra di lancio per i dispositivi VR di Oculus. Ready At Dawn è il team che ha crea ...