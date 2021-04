Ibrahimovic su Instagram: “La saga continua…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del Milan del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino a giugno 2022. Lo svedese, su Instagram, ha postato una foto con la società rossonera al momento della firma, commentando con una breve didascalia: “La saga continua”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del Milan del rinnovo di Zlatanfino a giugno 2022. Lo svedese, su, ha postato una foto con la società rossonera al momento della firma, commentando con una breve didascalia: “Lacontinua”. Visualizza questo post suUn post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatan) Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

