Disabili maltrattati e umiliati in un centro assistenza di Palermo: indagate cinque persone – Il video (Di giovedì 22 aprile 2021) Inveivano, picchiavano e maltrattavano gli ospiti della struttura per Disabili mentali "Ben Haukal" nel quartiere di Brancaccio, a sud-est di Palermo. I carabinieri hanno eseguito tre arresti contro cinque persone, donne e uomini, ritenuti responsabili delle violenze. Tre di loro sono finiti ai domiciliari. A incastrare gli indagati sono state le immagini delle telecamere presenti nel centro. La denuncia è partita dal presidente dell'Aias Palermo Salvatore Nicitra. L'esposto si aggiunge alle testimonianze rilasciate dagli psicologi del centro in riferimento a lesioni e traumi riscontrati sui pazienti. Secondo il gip che ha coordinato le indagini, il fatto si inserisce «in una serie di condotte che ingeneravano nelle vittime un grave stato di paura e di timore per la ...

