Napoli-Lazio, Farris: “Con il Napoli per noi esame di maturità” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole di Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi che presiederà in panchina al posto del tecnico piacentino che è alle prese con il covid: “Con il Napoli domani è per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive”. Lo ha detto il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris presentando ai microfoni di Lazio Style Channel la sfida di domani in casa del Napoli. “Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti – ha proseguito Farris, che sui possibili recuperi biancocelesti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole di Massimiliano, vice di Simone Inzaghi che presiederà in panchina al posto del tecnico piacentino che è alle prese con il covid: “Con ildomani è per noi un importantediper la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive”. Lo ha detto il vice allenatore dellaMassimilianopresentando ai microfoni diStyle Channel la sfida di domani in casa del. “Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti – ha proseguito, che sui possibili recuperi biancocelesti ...

