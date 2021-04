Morte di George Floyd, l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per omicidio (Di martedì 20 aprile 2021) Il processo per la Morte di George Floyd a Minneapolis si è concluso con un verdetto di condanna per omicidio l’ex agente di polizia Derek Chauvin. E’ stato ritenuto dalla giuria colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Ieri mattina, prima che la giuria si ritirasse in una camera d’hotel per deliberare, accusa e difesa si erano alternate in aula per le arringhe conclusive. Entrambe avevano chiesto ai dodici giurati (sette donne e cinque uomini) di “usare il senso comune”. Solo che per l’accusa il senso comune è “credere ai propri occhi”, a quanto si è visto nel video girato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il processo per ladia Minneapolis si è concluso con un verdetto di condanna perdi. E’ritenuto dalla giuria colpevole per tutti e tre i capi di accusa:colposo,di secondo grado preterintenzionale edi terzo grado. Ieri mattina, prima che la giuria si ritirasse in una camera d’hotel per deliberare, accusa e difesa si erano alternate in aula per le arringhe conclusive. Entrambe avevano chiesto ai dodici giurati (sette donne e cinque uomini) di “usare il senso comune”. Solo che per l’accusa il senso comune è “credere ai propri occhi”, a quanto si è visto nel video girato da ...

