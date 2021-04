Diletta Leotta Smentisce la Crisi con Can Yaman! (Di martedì 20 aprile 2021) La bella giornalista Diletta Leotta Smentisce la Crisi con il compagno, l’attore di DayDreamer, Can Yaman. Striscia La Notizia l’ha incontrata e le ha consegnato un tapiro! Cosa sarà successo? Ecco i dettagli! Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme! La giornalista sportiva intervistata da Striscia La Notizia, mette a tacere le voci sulla presunta fine della sua relazione d’amore con il carismatico attore turco. Cosa è successo tra i due, lo spiega tranquillamente davanti alle telecamere del Tg satirico. Valerio Staffelli ha consegnato il famoso tapiro d’oro alla bella Diletta Leotta, dopo che è cominciata a circolare su ogni social, la voce di una rottura tra lei e Can Yaman. Intervistata, la Leotta zittisce le malelingue ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 20 aprile 2021) La bella giornalistalacon il compagno, l’attore di DayDreamer, Can Yaman. Striscia La Notizia l’ha incontrata e le ha consegnato un tapiro! Cosa sarà successo? Ecco i dettagli!e Can Yaman stanno ancora insieme! La giornalista sportiva intervistata da Striscia La Notizia, mette a tacere le voci sulla presunta fine della sua relazione d’amore con il carismatico attore turco. Cosa è successo tra i due, lo spiega tranquillamente davanti alle telecamere del Tg satirico. Valerio Staffelli ha consegnato il famoso tapiro d’oro alla bella, dopo che è cominciata a circolare su ogni social, la voce di una rottura tra lei e Can Yaman. Intervistata, lazittisce le malelingue ...

