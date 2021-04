Dichiaravano redditi da poveri e “arrotondavano” con polizze false vendute online: 9 denunce (Di martedì 20 aprile 2021) Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha denunciato nove truffatori seriali che vendevano online polizze false per auto (pur percependo il reddito di cittadinanza). Una vicenda sicuramente singolare quella scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria delegata dalla locale Procura Leggi su 2anews (Di martedì 20 aprile 2021) Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha denunciato nove truffatori seriali che vendevanoper auto (pur percependo il reddito di cittadinanza). Una vicenda sicuramente singolare quella scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria delegata dalla locale Procura

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Dichiaravano redditi da poveri e “arrotondavano” con polizze false vendute on li... - - tvoggi : DICHIARAVANO REDDITI DA POVERI E “ARROTONDAVANO” CON POLIZZE FALSE VENDUTE ON LINE: 9 LE PERSONE SCOPERTE E DENUNCI… - Torrechannelit : Napoli – Dichiaravano redditi da poveri e arrotondavano con polizze false vendute online: denunciate 9 persone - bassairpinia : Dichiaravano redditi da poveri e “arrotondavano” con polizze false vendute on line. 9 le persone scoperte e denunci… - ekuonews : Dichiaravano redditi da poveri e vendevano polizze false per auto on line: 9 persone denunciate -