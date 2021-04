Concorsi, i requisiti per le aree dove si svolgono le prove [VIDEO GUIDA] (Di martedì 20 aprile 2021) Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei Concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, in modo da garantire massima sicurezza per lo svolgimento delle prove in presenza al tempo del Covid-19. L'articolo Concorsi, i requisiti per le aree dove si svolgono le prove VIDEO GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento deipubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delleselettive, in modo da garantire massima sicurezza per lo svolgimento dellein presenza al tempo del Covid-19. L'articolo, iper lesile

Advertising

orizzontescuola : Concorsi, i requisiti per le aree dove si svolgono le prove [VIDEO GUIDA] - MancoImma : RT @APapararo: Il Modello EPSO garantisce la partecipazione ai concorsi pubblici a tutti coloro che presentano i requisiti richiesti, in co… - mariavenera2 : RT @Cosmodelafuente: Ne avrei da raccontare a proposito di concorsi pubblici guidati,alcuni dei quali (giunte comunali) dichiarano di esser… - DeniseAsiatico : RT @APapararo: Il Modello EPSO garantisce la partecipazione ai concorsi pubblici a tutti coloro che presentano i requisiti richiesti, in co… - _elisabi : RT @APapararo: Il Modello EPSO garantisce la partecipazione ai concorsi pubblici a tutti coloro che presentano i requisiti richiesti, in co… -