Colpo salvezza | la Fiorentina vince 2-1 a Verona

(Di martedì 20 aprile 2021)(ITALPRESS) – Boccata d’ossigeno in chiaveper la. Dopo oltre un mese, la viola torna a riconquistare i tre punti grazie al 2-1 al ‘Bentegodì contro il. Le maggiori motivazioni della squadra gigliata hanno avuto la meglio sugli uomini di Juric, alla sesta sconfitta negli ultimi sette incontri. Il primo tempo si gioca su buoni ritmi con i padroni di casa che prendono subito in mano le redini dell’incontro. Dopo 3? minuti è Bessa a spaventare Dragowski, che poi vola sulla conclusione di Lasagna al 18?, sfortunato sul corner successivo con un salvataggio sulla linea di Venuti. Lafa fatica a centrocampo ma riesce a scuotersi dopo mezz’ora. La sortita di Ribery costringe Silvestri a sporcare i guantoni ma è allo scadere che la viola trova l’episodio a favore. ...

22.42 Anticipo Serie A, Verona - Fiorentina 1 - 2 Punteper i viola al Bentegodi Salvataggio sulla linea di Venuti che impedisce aldi testa di Lasagna di entrare in rete. E' l'occasione più nitida della buona prima parte di gara dei ...Partita delicatissima per i viola in chiave, contro i gialloblù allenati da Juric , ... All'11' si fa vedere Vlahovic : punizione di Pulgar edi testa del serbo alto non di molto. Al 17' ...VERONA - La Fiorentina ha fatto un passo forse decisivo verso la salvezza battendo 2-1 - in trasferta - il Verona nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Reduci da un ritiro punitivo imposto ...La Fiorentina alza la testa al Bentegodi contro il Verona e si ritrova in vantaggio 2-0 dopo un'ora di gioco. Il primo gol arriva su rigore poco prima dell'intervallo con Vlahovic, mentre il raddoppio ...