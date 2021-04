Attivo il Punto Prelievi di Humanitas Gavazzeni al Poliambulatorio Aleman di Alzano (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 13 aprile Humanitas Gavazzeni gestisce il Punto Prelievi presso il Poliambulatorio Aleman di Alzano Lombardo in via Ribolla 1. Con la riattivazione del Punto Prelievi, Humanitas Gavazzeni garantisce ai cittadini del territorio bergamasco i servizi di analisi cliniche con la professionalità e l’esperienza proprie della struttura ospedaliera. Nel Punto Prelievi presso il Poliambulatorio Aleman, è possibile effettuare Prelievi ed esami di laboratorio da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 9.30 sia con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato, prenotabili nella sezione “Servizi Online” del sito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 13 aprilegestisce ilpresso ildiLombardo in via Ribolla 1. Con la riattivazione delgarantisce ai cittadini del territorio bergamasco i servizi di analisi cliniche con la professionalità e l’esperienza proprie della struttura ospedaliera. Nelpresso il, è possibile effettuareed esami di laboratorio da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 9.30 sia con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato, prenotabili nella sezione “Servizi Online” del sito ...

