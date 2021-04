Apple, gli iMac colorati, l’iPad Pro, gli AirTag, l’iPhone in viola e tutte le novità (Di martedì 20 aprile 2021) Gli iMac policromatici, per accendere di brio lo smart working o l'ufficio. L'iPhone 12 (anche mini) di colore viola, per chi non crede alla scaramanzia ed è deciso a farsi notare. L'iPad Pro potentissimo, ancora più possente, che fa suo il chip dei notebook della Mela per diventare una loro valida alternativa. Gli AirTag, gli accessori in miniatura per non smarrire gli oggetti ai quali si tiene di più e la scatola magica da collegare alla tv per trovare i propri programmi preferiti. Apple ha presentato molti prodotti durante il suo evento in streaming da Cupertino. In sintesi, queste sono le cose principali da sapere per ognuno. Con prezzi, disponibilità, punti di forza e curiosità. iMac Le principali novità – L'uscita dal rigore stilistico, dal piattume cromatico. I colori sono ... Leggi su panorama (Di martedì 20 aprile 2021) Glipolicromatici, per accendere di brio lo smart working o l'ufficio. L'iPhone 12 (anche mini) di colore, per chi non crede alla scaramanzia ed è deciso a farsi notare. L'iPad Pro potentissimo, ancora più possente, che fa suo il chip dei notebook della Mela per diventare una loro valida alternativa. Gli, gli accessori in miniatura per non smarrire gli oggetti ai quali si tiene di più e la scatola magica da collegare alla tv per trovare i propri programmi preferiti.ha presentato molti prodotti durante il suo evento in streaming da Cupertino. In sintesi, queste sono le cose principali da sapere per ognuno. Con prezzi, disponibilità, punti di forza e curiosità.Le principali– L'uscita dal rigore stilistico, dal piattume cromatico. I colori sono ...

Advertising

fanpage : Apple ha annunciato ufficialmente gli AirTag, nuovi accessori che, una volta associati a un oggetto, consentiranno… - repubblica : Apple, evento Spring Loaded. Nuovi iMac colorati, arrivano gli AirTag - masechi : ?? La Super League e gli altri. Geopolitica del calcio. Il progetto della Super League europea contestato da tifosi… - lorenmerlin : ?? In questa live per l’evento #Apple è successo di tutto: dopo la sospensione dell’account #youtube di AppleCaffe,… - algiuf : RT @dadisem: Apple mette il turbo agli #iMac e all'#iPadPro. E poi presenta gli #AirTag, per rintracciare gli oggetti smarriti, la nuova #A… -