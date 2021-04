Vicenza | uccide la moglie a martellate mentre in casa erano presenti i figlioletti

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un uomo di 51 anni, muratore di origine albanese, ha ucciso ladi 39 anni ainanche i figli di 9 e 13 anni, anche se ancora non è noto se i due bambini abbiano materialemente assistito al delitto o se si trovassero in un’altra stanza. È successo in provincia di, nell’abitazione della coppia. Dopo l’omicidio, l’uomo si è costituito alla polizia. Subito dopo il fatto, infatti, l’uomo ha chiamato il 112 e si è consegnato ai carabinieri giunti da Bassano del Grappa. Gli inquirenti per ora mantengono il massimo riserbo sulle motivazioni del gesto, anche se al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un litigio poi degenerato in violenza. L’uomo si sarebbe scagliato contro la donna con la sua furia omicida, e sarebbe stato lui stesso, pur sotto ...