Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 10:10 Romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l'informazione e Gabriella Luigi in studio vaccinazioni in Italia sono stati superati i 15 milioni di somministrazioni il 87% delle dosi consegnate alle regioni è stato somministrato il ministro speranza parla di nuova fase di Rodi Map ma serve fiducia e prudenza 12600 e positivi al test in Italia nelle Ultime rilevazioni calano i decessi 251 in 24 ore il tasso di positività è risalito dalle 4:06 al 5:05 % Intanto il contratto dell'Unione Europea con astrazeneca dal 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati si guarda le riaperture del 26 aprile il comitato tecnico scientifico si riuniràsciogliere i nodi si lavora al passé Per gli spostamenti per ottenerlo tre possibilità spiega il Sottosegretario sileri vaccinazione tampone nelle

