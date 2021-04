Temptation Island: Alberto e Speranza all’accademia dell’estetica (Di lunedì 19 aprile 2021) Come mostrato da Speranza Capasso in queste ore, il suo fidanzato Alberto Maritato l’ha accompagnata in un’accademia di bellezza. Tra ciglia finte, tatuaggi estetici e altro, però, anche lo chef napoletano ha deciso di sottoporsi ad un particolare trattamento. Dopo un terribile percorso a Temptation Island, caratterizzato da litigi, lacrime e tradimenti, Alberto Maritato e Speranza Capasso sembrano aver ritrovato la complicità che li legava e oggi, in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Come mostrato daCapasso in queste ore, il suo fidanzatoMaritato l’ha accompagnata in un’accademia di bellezza. Tra ciglia finte, tatuaggi estetici e altro, però, anche lo chef napoletano ha deciso di sottoporsi ad un particolare trattamento. Dopo un terribile percorso a, caratterizzato da litigi, lacrime e tradimenti,Maritato eCapasso sembrano aver ritrovato la complicità che li legava e oggi, in Articolo completo: dal blog SoloDonna

