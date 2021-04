Super League | comunicato FIFA | “Contraria ai principi del nostro calcio”

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - carloleccardi : Per chi avesse dubbi sulla super league... Il timbro.... Ora sono Ancora più convinto.. Viva la #SuperLeague - Abdulaz0iz : RT @juventusfc: 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori. -

'Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la, governata dai club fondatori. ...... ha dichiarato che 'i club fondatori continueranno a partecipare alle rispettive competizioni nazionali e, fino all'avvio effettivo della, Juventus ritiene di partecipare alle ...Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 19 aprile 2021. Marca "L'Atletico allunga (ma il Real non lo perde di vista)".Sono stati messi subito online il sito ufficiale della Superlega e l'account Twitter, ecco i link per seguirli ...