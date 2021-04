Revisione auto | 680 euro di multa in questo caso | i dettagli

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ladell’mobile è un obbligo per i proprietari. Chi dimentica di farla può pagare multe oltre i 680. Gli oneri burocratici a carico deglimobilisti non sono pochi. La disciplina della circolazione su 4 ruote prevede tutta una serie di date che i proprietari di vetture devono ricordare. Tenerdo da parte gli iter L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

antondebe : @matteosalvinimi Solita propaganda fuorviante. È un po' come sostenere che uno arrestato per sbaglio è comunque un… - alesaura : Sinceramente con quello che ti fanno pagare a Paraggi altroché vaccino, vorrei lettino ombrellone schiavo che mi fa… - MoranShasa : Mutuo+RCA e revisione auto, una trimurti del portafoglio. - infoitinterno : Villacidro, porta l'auto a fare la revisione e il meccanico trova un localizzatore Gps nascosto dietro la ruota - newsautoit : ?? Si va verso una revisione dello standard #Euro 7. Protestano Case costruttrici ed associazioni contro i teorici d… -

Ultime Notizie dalla rete : Revisione auto

SicurAUTO.it

... utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in; si possono usare i bastoni da ... in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno ladell'escursione, la ...Si tratta dei termini previsti per effettuare ladell'. Le scadenze da ricordare La primadeve essere effettuata trascorsi 4 anni dall'immatricolazione entro il mese di ...La revisione dell’automobile è un obbligo per i proprietari. Chi dimentica di farla può pagare multe oltre i 680 euro. Gli oneri burocratici a carico degli automobilisti non sono pochi. La disciplina ...Nuove grave incidente nel catanese. Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale 288 “Di Aidone” a Ramacca, in provincia di Catania. Coinvolti un trattore e un’auto, una persona ha ...