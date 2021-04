Parler | Apple dà il via libera per il ritorno sull’App Store | RumorHDblog it

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il social, che i rivoltosi di estrema destra pro-Trump hanno usato per coordinare l’attacco al Congresso del 6 gennaio, ha implementato nuove misure di moderazioni ritenute accettabili da.Read More L'articolodà il viaper il.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Parler, Apple dà il via libera per il ritorno sull'App Store | Rumor - Vittorino1806 : Dopo le modifiche al sistema di moderazione, oggi Apple ha approvato il ritorno dell'app 'Parler' sull'App Store.… - mrcrto : RT @Affaritaliani: Apple riammette nell'Apple Store Parler, la piattaforma social 'trumpiana' - novedisette : RT @Affaritaliani: Apple riammette nell'Apple Store Parler, la piattaforma social 'trumpiana' - Affaritaliani : Apple riammette nell'Apple Store Parler, la piattaforma social 'trumpiana' -

Ultime Notizie dalla rete : Parler Apple

HDblog

avrebbe esaminato nuovamenteappena qualche giorno fa - il 14 aprile, per essere precisi, dopo un esame di appello fallito a inizio marzo - e avrebbe stabilito che le ultime modifiche ...ha deciso di approvare il ritorno dell'appsu App Store, dopo le modifiche apportate al sistema di ...In America i social media e il mondo politico di estrema destra hanno avuto un "disgelo" nelle relazioni dopo che molti profili, tra cui quello di Donald Trump, erano stati bloccati dalle maggiori pia ...Il social, che i rivoltosi di estrema destra pro-Trump hanno usato per coordinare l'attacco al Congresso del 6 gennaio, ha implementato nuove misure di moderazioni ritenute accettabili da Apple.