Covid, secondo uno scienziato australiano la Cina sapeva che il mercato di Wuhan era un luogo a rischio (Di lunedì 19 aprile 2021) Covid, secondo uno scienziato australiano la Cina era a conoscenza del fatto che il mercato di Wuhan fosse un luogo a rischio. secondo lo studio condotto da uno scienziato australiano, la Cina era consapevole del fatto che il mercato di Wuhan era a rischio di malattia già cinque anni prima che il mondo conoscesse il dramma della pandemia da Covid 19. Coronavirus Lo studio, riportato da il Messaggero, è quello di uno scienziato australiano che afferma di aver visitato il mercato nel 2014. La visita sarebbe stata organizzata da funzionari della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)unolaera a conoscenza del fatto che ildifosse unlo studio condotto da uno, laera consapevole del fatto che ildiera adi malattia già cinque anni prima che il mondo conoscesse il dramma della pandemia da19. Coronavirus Lo studio, riportato da il Messaggero, è quello di unoche afferma di aver visitato ilnel 2014. La visita sarebbe stata organizzata da funzionari della ...

