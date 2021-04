Campania zona arancone | da oggi aperti negozi | barbieri e parrucchieri | restano chiusi bar e ristoranti

Advertising

stebellentani : La Campania ha due delle 11 province italiane con numeri da zona rossa, è da tempo tra le peggiori nel rapporto tra… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: La #Campania cambia colore: da oggi è #zonaarancione. #Covid - gvccixhazzz : RT @sono_stressata: tra un'ora la campania diventa zona arancione mo mi ammazzo - SwimmerGirl_26 : RT @occhio_notizie: ?? Da oggi la #Campania torna in zona arancione. Ma cosa si può fare? Tutte le regole: - Adnkronos : La #Campania cambia colore: da oggi è #zonaarancione. #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

In vigore da oggi l'ordinanza del ministro della Salute.Solo Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna restano in rosso, mentre lapassa in arancione. Undici regioni hanno dati per entrare potenzialmente in...Scuola, si riparte: con il passaggio della Campania in zona arancione tornano in presenza gli studenti delle superiori e delle medie ...L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza ha inviato una missiva ai Comuni dell'area vesuviana inclusi in tutto o in parte nella zona rossa per il rischio vulcanico, co ...