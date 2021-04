Brando Giorgi | concluso l’intervento all’occhio | le sue condizioni

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver abbandonato l’Isola,si è sottoposto ad un intervento agli occhi: l’ex naufrago rassicura i suoi fansè tornato nelle Stories di Instagram con alcuni video per aggiornare i fans sul suo stato di salute. L’ex naufrago ha abbandonato la scorsa settimana l’ “Isola dei Famosi 2021” per un problema L'articolo proviene da Inews.it.

... ad abbandonare l'Isola sono stati infatti due concorrenti di spicco, Elisa Isoardi e. I due hanno lasciato per problemi di salute che necessitavano del ritorno in Italia per ...stato un eccezionale naufrago de L'Isola dei Famosi,. Entrato a far parte della quindicesima edizione dell'adventure reality sin dalla prima puntata, l'attore romano ha lasciato un vero e proprio segno sull'isola. Purtroppo, il suo ...L'ex naufrago del reality condotto dalla Blasi ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo essere stato operato per un distacco di retina ...Dopo aver abbandonato l’Isola, Brando Giorgi si è sottoposto ad un intervento agli occhi: l’ex naufrago rassicura i suoi fans Brando Giorgi è tornato nelle Stories di Instagram con alcuni video per ...