Borzonasca | la comunità assediata | “Vittime dell’odio di chi non ci capisce”

(Di martedì 20 aprile 2021) Come vivono i componenti dell’associazione sulle alture di Chiavari Il debutto in Liguria nel 2005, una lunga serie di riconoscimenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borzonasca comunità

Il Secolo XIX

... la donna morta in seguito ad un tumore non diagnosticato scatenato dall'asportazione di un neo su un tavolo da cucina dellaAnidra di, è ancora ufficialmente 'in servizio' presso ...La donna è morta dopo atroce agonia e sofferenze perché il suo Santone, Paolo Bendinelli, 69 anni, Guru dellaAnidra die con sedi in Liguria e Lombardia, le avrebbe impedito di ...