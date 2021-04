Vaccini, domani a Napoli al via dosi per cittadini over 60 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Week-end sprint per i Vaccini a Napoli e inizio settimana che vede l’avvio della vaccinazione dei cittadini dai 60 ai 69 anni. I primi vaccinati di questa categoria sono stati convocati alla Fagianeria al ritmo di 1200 al giorno con Astrazeneca fino a venerdì prossimo. Alla Mostra d’Oltremare c’è intanto domani e martedì un rallentamento in attesa delle nuove dosi di Pfizer in arrivo. Ieri l’Asl Napoli 1 ha fatto in tutto a Napoli 7700 dosi di vaccino e oggi si è arrivati a 6000 circa, con un rallentamento che si registra sempre la domenica nell’afflusso dei convocati. Secondo la tabella del governo, la Campania alle 17 di oggi ha somministrato 1.286.700 dosi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Week-end sprint per ie inizio settimana che vede l’avvio della vaccinazione deidai 60 ai 69 anni. I primi vaccinati di questa categoria sono stati convocati alla Fagianeria al ritmo di 1200 al giorno con Astrazeneca fino a venerdì prossimo. Alla Mostra d’Oltremare c’è intantoe martedì un rallentamento in attesa delle nuovedi Pfizer in arrivo. Ieri l’Asl1 ha fatto in tutto a7700di vaccino e oggi si è arrivati a 6000 circa, con un rallentamento che si registra sempre la domenica nell’afflusso dei convocati. Secondo la tabella del gno, la Campania alle 17 di oggi ha somministrato 1.286.700...

