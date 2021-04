Funerali Principe Filippo | Harry e William insieme ma divisi E Meghan non c’è

(Di sabato 17 aprile 2021) Solo trenta le persone ammesse: compresi i principi,, che si ritrovano dopo lo strappo di. Il cerimoniale ha fatto in modo che i due fratelli, figli delCarlo e di Diana, siano presenti ma, com'è noto, non è accompagnato dalla bellissima moglieL'articolo proviene da Firenze Post.

...aprile ha visitato il luogo dove Filippo verrà sepolto e ha chiesto di poter dire addio al... Meghan Markle, indiscrezioni sul clamoroso accordo privato:di Filipp, strappo al ...A Londra è tutto pronto per questo pomeriggio. Tutte le modifiche al piano sono state fatte. non resta che dare l'ultimo addio. La famiglia reale inglese si sta preparando per idelFilippo . Morto a 99 anni . La macchina organizzativa ha dovuto rivoluzionare gli antichi riti per aderire alle norme imposte dalla pandemia da Covid - 19. Nessuna cerimonia in ...Sabato 17 aprile si terranno i funerali del principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, morto a 99 anni ...La "lealtà incrollabile" alla regina Elisabetta, il suo servizio alla nazione e il "coraggio": su questi temi si baseranno le esequie ...