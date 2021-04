Filippo | funerali in diretta | Gran Bretagna in silenzio per le esequie Il dolore della regina Elisabetta e Carlo

Advertising

ilpost : Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - fanpage : I funerali del Principe Filippo alla St. George Chapel #PrincePhilipfuneral - fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - LuigiBevilacq17 : RT @TgLa7: #funerali #Filippo: la regina non regge e si asciuga lacrime - gianluigidellac : RT @Agenzia_Ansa: Harry e William si sono avvicinati e parlati dopo i funerali del nonno Filippo, consorte della regina Elisabetta. I frate… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo funerali

Alle 15 in punto (le 16 ora italiana) è scattato il minuto di silenzio nazionale in omaggio del principeprima dei solenni. Sono state le truppe reali ad annunciare con un fischio dell'artigilieria il momento di silenzio. 17 aprile 2021in forma privata per dare l'addio al consorte della regina ...Sabato 17 aprile tutto il mondo ha seguito in diretta il funerale del Principe Filippo nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. A colpire è stata la figura della Regina, in lacrime, ...Pochi minuti prima dell’inizio degli eventi previsti per il funerale, è stata condotta al castello una carrozza trainata da due poni di Fell, sulla quale Filippo era solito fare lunghe passeggiate ...