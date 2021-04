Semplici: “Non è l’ultima spiaggia, ma un crocevia importante. Dobbiamo cambiare atteggiamento” (Di venerdì 16 aprile 2021) Vigilia di Cagliari-Parma. Il tecnico dei sardi, Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa per presentare l’importante sfida salvezza: “Le parole di Giulini sono giuste, starà a noi uscire da questa situazione, purtroppo non abbiamo fatto un percorso soddisfacente, i ragazzi però ci credono e soffrono di fronte a questa situazione, sono i primi a capire il momento e cercheranno una risultato positivo per risalire la classifica. Sappiamo che non abbiamo nulla da perdere, dovremo essere consapevoli di noi per battere l’avversario. Non è ancora l’ultima spiaggia, è una perdita determinante per il futuro, ci sono ancora tanti punti che vanno fatti. È una gara importantissima ma non parlerei di ultima spiaggia. Come viviamo la vigilia della gara di domani? C’è la giusta attenzione ma anche il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Vigilia di Cagliari-Parma. Il tecnico dei sardi, Leonardoha parlato in conferenza stampa per presentare l’sfida salvezza: “Le parole di Giulini sono giuste, starà a noi uscire da questa situazione, purtroppo non abbiamo fatto un percorso soddisfacente, i ragazzi però ci credono e soffrono di fronte a questa situazione, sono i primi a capire il momento e cercheranno una risultato positivo per risalire la classifica. Sappiamo che non abbiamo nulla da perdere, dovremo essere consapevoli di noi per battere l’avversario. Non è ancora, è una perdita determinante per il futuro, ci sono ancora tanti punti che vanno fatti. È una gara importantissima ma non parlerei di ultima. Come viviamo la vigilia della gara di domani? C’è la giusta attenzione ma anche il ...

Leclerc: "Giornata non semplice, ma prestazioni ottime!" Leclerc si è visto togliere il miglior tempo nelle Libere 2 per aver oltrepassato di poco i limiti della pista in Curva 9 ed è anche finito a muro a 3 minuti dal termine della sessione, ma le prestazi ...

