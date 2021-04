Scoperto a gestire una discarica abusiva già sottoposta a sequestro: nei guai 50enne Cilentano (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal Velino (Sa) – Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Casal Velino (SA) nei confronti di un pregiudicato, indagato per ricettazione e gravi violazioni alla normativa ambientale. Il cinquantenne di Castelnuovo Cilento (SA) era già noto alle Fiamme Gialle, che nel 2019 lo avevano Scoperto a gestire un impianto abusivo di demolizione di autoveicoli, in prossimità dell’uscita “Vallo Scalo” della S.S. 18, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. In quell’occasione, i militari avevano denunciato a questa Procura la presenza di numerose carcasse di auto, pneumatici, portelloni e parti di motori abbandonati sul terreno, sottoponendo a sequestro l’intera ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal Velino (Sa) – Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Casal Velino (SA) nei confronti di un pregiudicato, indagato per ricettazione e gravi violazioni alla normativa ambientale. Il cinquantenne di Castelnuovo Cilento (SA) era già noto alle Fiamme Gialle, che nel 2019 lo avevanoun impianto abusivo di demolizione di autoveicoli, in prossimità dell’uscita “Vallo Scalo” della S.S. 18, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. In quell’occasione, i militari avevano denunciato a questa Procura la presenza di numerose carcasse di auto, pneumatici, portelloni e parti di motori abbandonati sul terreno, sottoponendo al’intera ...

