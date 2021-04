Cinema in lutto | è morta Helen McCroy

(Di venerdì 16 aprile 2021)all’età di 52 anni. L’annuncio del decesso è stato dato dal marito. NEW YORK (STATI UNITI) –nel mondo del. E’all’età di 52 anni, attrice britannica conosciuta da tutti per aver preso parte alla serie televisiva Peaky Blinders. La donna da tempo era malata di cancro e nelle ultime settimane ha abbandonato la scena per poter dedicarsi alla salute. L’annuncio del marito Ad annunciare la morte dell’attrice è stato il marito con un post sui social, riportato dall’Adnkronos: “Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che èin pace a casa sua, circondata ...

Advertising

CorriereCitta : Lutto nel mondo del cinema: addio a Helen McCrory, recitò in Harry Potter e Peaky Blinders - giornaleradiofm : Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair: (ANSA) - LONDRA, 16 APR - Il cinema britannico e internazionale son… - infoitcultura : Lutto nel mondo del cinema: morto Lee Aaker, il baby attore di Rin Tin Tin - CatelliRossella : Hollywood a lutto, chiude il Cinerama Dome - Cinema - ANSA - solospettacolo : Hollywood a lutto, chiude il Cinerama Dome -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema lutto

Ilbritannico e internazionale sono inper la morte di Helen McCrory , attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore . Nata a Londra da padre scozzese e ...Nella carriera di Helen tantoe tante serie tv: i più attenti la ricordano per la sua partecipazione in Peaky Blinders, dove si è fatta notare come Polly Gray. Con la scomparsa di Helen ...Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e m ...Il dramma di Helen McCrory, morta l'attrice di Peaky Blinders: fan in lutto per la sua scomparsa a soli 52 anni.