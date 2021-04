Sileri: «Possiamo programmare riaperture dai primi di maggio, dati in miglioramento» (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus in Italia, qualche segnale di ottimismo dal governo Draghi. «Possiamo programmare riaperture da maggio» sulla base dei dati che fotografano l’andamento della pandemia in Italia. A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su “Radio Cusano Campus”. leggi anche l’articolo —> Riapertura di ristoranti, palestre, cinema: domani vertice della cabina di regia riaperture maggio Sileri: «Possiamo programmarle, dati in miglioramento» «Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni» e «i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus in Italia, qualche segnale di ottimismo dal governo Draghi. «da» sulla base deiche fotografano l’andamento della pandemia in Italia. A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, in un’intervista ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su “Radio Cusano Campus”. leggi anche l’articolo —> Riapertura di ristoranti, palestre, cinema: domani vertice della cabina di regia: «programmarle,in» «Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni» e «imostrano un progressivo, seppur lento,nei ...

