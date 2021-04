“Non posso dirvi tutto…”. Ma Enrico Papi ci va giù pesante. E spiega perché lo avevano fatto fuori dalla tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Enrico Papi è finalmente tornato grande protagonista in televisione con il suo programma ‘Name that tune – Indovina la tua canzone’, in onda sul canale Tv8. La sua vita professionale non è però stata caratterizzata solamente da grandi successi. Il pensiero va sicuramente a ‘Sarabanda’, che per tantissimi anni è stato seguito con grande entusiasmo da milioni di persone. Poi però è improvvisamente scomparso dal piccolo schermo e in questi anni tutti si sono chiesti cosa sia accaduto. A distanza di tempo, il conduttore ha voluto finalmente rompere il silenzio su questa storia e ha rivelato alcuni particolari molto negativi. Stavolta ha messo da parte la diplomazia e ha svelato come stessero realmente le cose. Non è stata dunque una sua decisione quella di lasciare la tv. Durante l’intervista al settimanale ‘Nuovo’ sono emersi alcuni retroscena molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021)è finalmente tornato grande protagonista in televisione con il suo programma ‘Name that tune – Indovina la tua canzone’, in onda sul canale Tv8. La sua vita professionale non è però stata caratterizzata solamente da grandi successi. Il pensiero va sicuramente a ‘Sarabanda’, che per tantissimi anni è stato seguito con grande entusiasmo da milioni di persone. Poi però è improvvisamente scomparso dal piccolo schermo e in questi anni tutti si sono chiesti cosa sia accaduto. A distanza di tempo, il conduttore ha voluto finalmente rompere il silenzio su questa storia e ha rivelato alcuni particolari molto negativi. Stavolta ha messo da parte la diplomazia e ha svelato come stessero realmente le cose. Non è stata dunque una sua decisione quella di lasciare la tv. Durante l’intervista al settimanale ‘Nuovo’ sono emersi alcuni retroscena molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Non posso Justin Bieber, la rivelazione choc: 'Quando mi drogavo, mi sentivano il polso mentre dormivo' Molto importante anche la fede: 'Pregavo Dio e gli dicevo: 'Se esisti, aiutami, perché non posso farcela da solo. Sto lottando tanto ma non basta'. Ogni volta che commettiamo degli errori, Dio è ...

Djokovic spiega la sconfitta contro Evans a Montecarlo: 'Mi sentivo malissimo in campo' Non posso trarre niente di positivo da questo gioco. Sicuramente lascia una sensazione amara uscire dal campo in questo modo". Evans ha meritato ampiamente la vittoria, ed è stato bravo a sfruttare i ...

Vaccini Pfizer, l’ad Bourla: «Entro l’autunno il ritorno alla normalità. In futuro il Covid-19 diventerà come un’influenza» Non gli potevo chiedere di fare in nove mesi qualcosa che di solito richiede dieci anni, se dovevano anche preoccuparsi dei soldi. Quindi, abbiamo rischiato due miliardi: questa è la dimensione ...

Fabrizio Corona torna ai domiciliari e posta la foto di un uomo impiccato insieme a una lettera Fëdor Dostoevskij scrisse a suo fratello Mikhail una lettera d’addio. Era il 22 dicembre 1849, il giorno in cui venne condannato a morte per poi essere graziato sul patibolo. Questa lettera ha postato ...

