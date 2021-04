Lega Serie A, il messaggio di Cairo a Dal Pino: «I tuoi elettori ti tradiranno» (Di giovedì 15 aprile 2021) La notizia della richiesta delle dimissioni di Dal Pino ha scosso il calcio italiano: ecco la previsione di Cairo Urbano Cairo, come riporta Gazzetta.it, aveva previsto quanto successo oggi: la richiesta di dimissioni di Dal Pino da parte della Juve e altre sei squadre di Serie A. «Anche se non ti ho votato, come sai, ti faccio un in bocca al lupo. E ti faccio pure una previsione: se sei sempre la persona che ho conosciuto, ovvero uno che ragiona con la sua testa e non ha pregiudizi, e non quello che i tuoi elettori vorrebbero che fossi, finirà che da me avrai quel sostegno che loro ti faranno mancare. Un abbraccio, Urbano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) La notizia della richiesta delle dimissioni di Dalha scosso il calcio italiano: ecco la previsione diUrbano, come riporta Gazzetta.it, aveva previsto quanto successo oggi: la richiesta di dimissioni di Dalda parte della Juve e altre sei squadre diA. «Anche se non ti ho votato, come sai, ti faccio un in bocca al lupo. E ti faccio pure una previsione: se sei sempre la persona che ho conosciuto, ovvero uno che ragiona con la sua testa e non ha pregiudizi, e non quello che ivorrebbero che fossi, finirà che da me avrai quel sostegno che loro ti faranno mancare. Un abbraccio, Urbano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Lega #SerieA, la previsione WhatsApp di #Cairo a #DalPino: “Chi ti ha votato ti tradirà” - fattoquotidiano : Le big di Serie A sfiduciano il presidente della Lega Calcio Dal Pino: tutto nasce dalla partita sui diritti tv - Corriere : Serie A, scoppia la guerra in Lega: 7 club (tra cui Juve ed Inter) sfiduciano Dal Pino - andreaabodi : RT @PrimaPaginaNews: @legaseriea , @Sportradar e @creditosportivo insieme Per il primo Integrity tour dedicato ai talenti degli Esports h… - TUTTOJUVE_COM : Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo insieme per il primo Integrity Tour dedicato ai talenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Lega serie A, Dal Pino sotto attacco: 7 club (tra cui Juve ed Inter) lo sfiduciano con una lettera ... composta da Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina, muove guerra a Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di serie A. Diritti tv e fondi: la battaglia in Lega calcio I ...

Salernitana, la visita del co - patron: Mezzaroma sprona i granata ...Lega B ha stabilito le date dei playoff 14 aprile 2021 Tutto o tanto in 180': prima il Venezia e poi il Monza, l'Arechi sarà scrigno dei sogni e può diventare alleato della Salernitana per la Serie A.

Cyberpunk 2077: update 1.2 contiene nuove missioni, suggerisce un DLC per Pacifica L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 include nuove missioni non ancora utilizzate: suggerisce l'arrivo di un DLC dedicato all'area Pacifica.. L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 si è occupato di introdurre ...

Covid, Gravina: «Riapertura degli stadi? Possibile la finale di Coppa Italia» La finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi davanti al pubblico: si intravede la luce in fondo al tunnel, sull'apertura degli stadi in tempo di Covid. Questa mattina il presidente ...

... composta da Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina, muove guerra a Paolo Dal Pino, presidente dellacalcio diA. Diritti tv e fondi: la battaglia incalcio I ......B ha stabilito le date dei playoff 14 aprile 2021 Tutto o tanto in 180': prima il Venezia e poi il Monza, l'Arechi sarà scrigno dei sogni e può diventare alleato della Salernitana per laA.L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 include nuove missioni non ancora utilizzate: suggerisce l'arrivo di un DLC dedicato all'area Pacifica.. L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 si è occupato di introdurre ...La finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi davanti al pubblico: si intravede la luce in fondo al tunnel, sull'apertura degli stadi in tempo di Covid. Questa mattina il presidente ...