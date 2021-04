Classifica Jannik Sinner: 19° nel ranking ATP. Solo Evans, Ruud e Fognini possono superarlo a Montecarlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Jannik Sinner, nonostante l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, resiste attualmente al 19° posto del ranking ATP virtuale. Il tennista altoatesino, capace di battere agevolmente Albert Ramos al debutto per poi pagare dazio con il n.1 al mondo Novak Djokovic (oggi clamorosamente sconfitto dal britannico Daniel Evans), non è però ancora certo di guadagnarsi un posto tra i primi 20 della Classifica mondiale nel prossimo aggiornamento. Sinner, grazie al risultato ottenuto nel Principato, si attesta a quota 2394 punti in graduatoria e deve quindi guardarsi le spalle da tre avversari che potrebbero ancora scavalcarlo in questa settimana monegasca. Respinto l’assalto del cileno Cristian Garin, battuto oggi da Stefanos Tsitsipas, resta adesso da ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021), nonostante l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di, resiste attualmente al 19° posto delATP virtuale. Il tennista altoatesino, capace di battere agevolmente Albert Ramos al debutto per poi pagare dazio con il n.1 al mondo Novak Djokovic (oggi clamorosamente sconfitto dal britannico Daniel), non è però ancora certo di guadagnarsi un posto tra i primi 20 dellamondiale nel prossimo aggiornamento., grazie al risultato ottenuto nel Principato, si attesta a quota 2394 punti in graduatoria e deve quindi guardarsi le spalle da tre avversari che potrebbero ancora scavalcarlo in questa settimana monegasca. Respinto l’assalto del cileno Cristian Garin, battuto oggi da Stefanos Tsitsipas, resta adesso da ...

