Ballando con le Stelle, incidente su Twitter: il tweet volgare pubblicato e poi rimosso, è giallo (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa sia accaduto dietro lo schermo di chi gestisce l’account Twitter di Ballando con le Stelle non è dato sapere sebbene l’erroraccio, se di errore bisogna parlare, è ipotizzabile avrà pesantissime ripercussioni. Un incidente non poco imbarazzante quello che è avvenuto su Twitter dove sembra che per un motivo sconosciuto, chi si occupa dell’account di Ballando con le Stelle abbia ritwittato un cinguettio particolarmente volgare. Ballando con le Stelle: l’erroraccio su Twitter Non è dato sapere quanto ci abbiano messo chi ha in gestione l’account di Twitter ad accorgersi del misfatto e non è dunque possibile sapere per quanto tempo quelle parole così volgari siano rimaste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa sia accaduto dietro lo schermo di chi gestisce l’accountdicon lenon è dato sapere sebbene l’erroraccio, se di errore bisogna parlare, è ipotizzabile avrà pesantissime ripercussioni. Unnon poco imbarazzante quello che è avvenuto sudove sembra che per un motivo sconosciuto, chi si occupa dell’account dicon leabbia ritwittato un cinguettio particolarmentecon le: l’erroraccio suNon è dato sapere quanto ci abbiano messo chi ha in gestione l’account diad accorgersi del misfatto e non è dunque possibile sapere per quanto tempo quelle parole così volgari siano rimaste ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, l'account Twitter ricondivide tweet XXX: 'Mi manca succhiare il ca**o del mio capo' Tweet firmato da tale @ Salsaudade , inspiegabilmente ricondiviso da un social media manager evidentemente non resosi conto di essere ancora loggato come BALLANDO CON LE STELLE, RAI . Penso alla faccia di Milly Carlucci, nel caso in cui l'abbia visto prima della sua cancellazione. Daje a ride .

Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche gaffe, come sembra essere accaduto a Ballando con le stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che inosservato al sempre attento popolo del web:...

Ballando con le Stelle, commento volgare Twitter: “Mi manca succhiare…” Lo strano retweet sul profilo social del programma di Milly Carlucci sta facendo molto rumore: cosa è successo davvero?

