Reggio Calabria: oggi sit-in a Piazza Italia a favore del DdL Zan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Reggio Calabria, i Giovani sulla Strada scendono nuovamente in Piazza "questa volta con un sit-in a favore del DdL Zan, Mercoledì 14 Aprile alle ore 18:00 presso Piazza Italia" I Giovani sulla Strada scendono nuovamente in Piazza "questa volta con un sit-in a favore del DdL Zan, Mercoledì 14 Aprile alle ore 18:00 presso Piazza Italia (Corso Garibaldi, Reggio Calabria). Come organizzazione giovanile, riteniamo evidente che le mistificazioni sul Ddl Zan portate avanti dal Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì, costituiscano un rozzo tentativo di compiacere l'elettorato omofobo, definendo la legge stessa un "privilegio" per la Comunità LGBTQIA e ...

