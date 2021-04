Oxenfree II: Lost Signals è il sequel dello splendido indie creato da Night School Studios (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'avventura narrativa inquietante alla Stranger Things, Oxenfree, sta per ricevere un sequel, e l'annuncio è stato fatto alla fine della diretta Nintendo che ha presentato una serie di titoli indie in arrivo sulla console. Oxenfree II: Lost Signals verrà lanciato per Switch e PC nel 2021. L'annuncio di Oxenfree II è una gradita sorpresa: sono passati cinque anni dal lancio dell'originale Oxenfree e da allora il suo sviluppatore è stato impegnato con altri progetti, come la sua avventura infernale Afterparty e uno spin-off di Mr Robot. L'originale Oxenfree offriva una serie di scelte che portavano a diversi finali durante il gioco, pertanto sarà interessante vedere se queste meccaniche saranno presenti anche nel sequel. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'avventura narrativa inquietante alla Stranger Things,, sta per ricevere un, e l'annuncio è stato fatto alla fine della diretta Nintendo che ha presentato una serie di titoliin arrivo sulla console.II:verrà lanciato per Switch e PC nel 2021. L'annuncio diII è una gradita sorpresa: sono passati cinque anni dal lancio dell'originalee da allora il suo sviluppatore è stato impegnato con altri progetti, come la sua avventura infernale Afterparty e uno spin-off di Mr Robot. L'originaleoffriva una serie di scelte che portavano a diversi finali durante il gioco, pertanto sarà interessante vedere se queste meccaniche saranno presenti anche nel. ...

