Osimhen sei grande Il nigeriano al Tg1 | “Ho sofferto e non dimentico” – VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Tg1 dedica un servizio a Victorche cerca e trova Mary Daniel, la donna con una gamba sola. La storia commuove il web. Perdimenticare le origini è impossibile, lo ha detto anche al Tg1 dove ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a cercare Mary Daniel, la donna con una gamba sola che vende acqua per sopravvivere.ha avuto un passato simile a quello della ragazza e lo dice durante il servizio: “Con i miei fratelli vendevo acqua nel traffico di Lagos per sopravvivere“. A quel tempo l’attaccante del Napoli aveva 6 anni appena, la madre era morta, il padre era disoccupato. Per cercare di aiutare economicamente la famiglia ilfaceva di tutto, anche trafugare nella piùdiscarica in cerca di qualcosa da poter rivendere. Certe cose...

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen sei

La condizione diIl nigeriano, in questo periodo, è sulla bocca di tutti. Da quando è ... Ebbene, sembra si stia amalgamando nel gioco improntato da Gattuso: 3 gol nelle precedentipartite. ...Victorha segnato contro la Sampdoria il suo quinto gol in campionato, il terzo nelle ultimepartite. L'attaccante nigeriano sembra aver ritrovato la miglior condizione ed è pronto a trascinare ...Al Tg1 Osimhen ha raccontato: “Ho avuto un’infanzia dura, ho lottato per diventare quel che sono“. Ma non tutti sono stati fortunati come lui, attaccante del Napoli, oramai stabilmente in Europa. Ecco ...Le ultime 24 ore di Victor Osimhen sono state caratterizzate dalla ricerca di Mary Daniel, una ragazza con una gamba sola che - come faceva lo stesso ...